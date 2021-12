Tritium-Brianza Olginatese: Ronchi entra e salva i biancocelesti, ai lecchesi non basta un super Braga

A scaldare la gelida mattinata di Brembate, ci hanno pensato Tritium e Brianza Olginatese, che hanno dato vita a una partita infuocata. Il 3-3 finale sta stretto agli uomini di Conca, autori di un primo tempo di livello celestiale, in cui avrebbero potuto realizzare ben più dei due gol messi a segno. Oltre ad Hemidach, a finire sul tabellino dei marcatori è ancora una volta Braga, che ha timbrato una doppietta. Non è però bastato agli ospiti l'exploit del centravanti per portare a casa il bottino pieno. La squadra di Pala - fedele al proprio credo calcistico malgrado le palesi...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con