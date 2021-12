Castelli, Scalzi e Rinaldi le tre armi in più della Brianza Olginatese di Nicolò Conca: riusciranno i bianconeri a centrare i playoff?

Mancano tre settimane alla ripresa, ma è già tempo di analizzare ciò che ci aspetta nella seconda metà di campionato. Nel girone B, una delle squadre più attese è la Brianza Olginatese. I lecchesi hanno chiuso in grande stile la prima metà di stagione, affermandosi come la quarta forza del proprio raggruppamento dietro a Enotria, Lombardia Uno e Cimiano. Si sa, però, che quanto fatto fino ad ora non basterà a garantire un posto ai playoff. La concorrenza è agguerrita e serve un ulteriore salto di qualità. Per questo motivo, il recupero di tre giocatori potrà essere la chiave di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con