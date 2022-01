Come rendere "Possible" una "Mission Impossible": «La salvezza sarà la nostra piccola impresa»

Avete presente Mission: Impossible? Per farla breve, un film diretto da Brian De Palma riguardante un caso di spionaggio internazionale, tra hacker, imboscate, agenti segreti, la CIA di mezzo e dove non bisogna lasciarci le penne, possibilmente. Insomma, una mission davvero complicata. Ecco, qui la missione è ben più complessa: per salvare la Real Calepina non basterebbe infatti un agente qualsiasi, semmai forse "l’agente speciale" per antonomasia. E ammesso ci sia qualcuno con i crismi adatti ad assolvere a questo arduo compito, ebbene, quel qualcuno forse è proprio Bossoni… Roberto Bossoni. Il motivo? Elementare Watson. Non si arriva a giocare...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con