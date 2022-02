Come i Galácticos: ecco i migliori classe 2007 in circolazione

Attenzione: agli appassionati di calcio più longevi potrebbero luccicare gli occhi, perché quando si parla del Real Madrid dei Galácticos si tocca una colonna portante della storia calcistica. Se Max Pezzali, nel celebre brano intitolato "Gli Anni", ricordava con ammirazione «gli anni d'oro del grande Real», i protagonisti dell'Under 15 Élite 2021/2022 - magari tra qualche anno - ricorderanno quelli che sono i "nostri" Galácticos: da Arouna Rossi a William Curto, passando per Riccardo Fanalli, Tommaso Bottani, Andrea Romanini e Andrea Mastroianni.

Spaziali: un esempio del Real Madrid dei Galácticos, con in campo Figo, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos e chi più ne ha più ne metta

I NOSTRI TOTY

Con l'edizione in edicola da lunedì 7 febbraio, disponibile anche anche in versione digitale consultando l'apposita parte del nostro portale web (CLICCA QUI), è giunta al termine la rubrica dedicata ai nostri TOTY (Team of the Year). Sulla falsariga di ciò che avviene su FIFA, il videogioco calcistico più famoso e venduto al mondo, abbiamo selezionati quelli che per noi sono stati i giocatori che meglio si sono comportati nell'anno solare. Quattro edizioni, quattro pagine interamente dedicate. Il nostro focus oggi è sull'Under 15 Élite, dopo che nei giorni precedenti abbiamo messo sotto la nostra lente d'ingrandimento l'Under 17 Élite.

L'undici scelto da FIFA 22 e dalla propria community come Team of the Year: il dodicesimo scelto è stato Cristiano Ronaldo

IL PORTIERE E I DIFENSORI

Cinque nomi di assoluto talento, bravi sia nella fase difensiva che in quella offensiva. Non del tutto inusuale per i difensori, vista la grande quantità di giocatori difensivi capaci di mettere a segno diversi gol, ben più raro per un portiere. Un po' come Brignoli contro il Milan, il nostro portiere - Mastroianni dell'Accademia Inter - è andato in gol nella classica milanese contro l'Aldini (leggi l'articolo), con un gol da vero rapace d'area in pieno recupero. Il reparto è poi completato da Curto dell'Alcione, Fassi della Masseroni, Dipalma del Segrate e Gelfi dell'Ausonia.

Le carte del nostro portiere e dei quattro difensori TOTY: first reaction? Che cartine!

I CENTROCAMPISTI

Sono invece tre i portabandiera del centrocampo, un reparto che nel nostro non pecca in nulla: dalla classe di Romanini al talento di Bottani, passando per la fisicità di Ciceri. Se l'Accademia Pavese, può dire di avere in rosa un centrocampista capace di fare praticamente tutto, il discorso è molto simile anche per il Ponte San Pietro e il Lombardia Uno, entrambe seconde forze nei rispettivi gironi. Da qui il dubbio: Kantè-Jorginho-De Bruyne o Bottani-Ciceri-Romanini? Forse i nostri tre Galácticos non entreranno mai a far parte del Team of the Year di FIFA, ma che qualità per l'Under 15 Élite!

Romanini, Bottani e Ciceri: chi meglio di logo a cui affidare le redini del centrocampo della nostra formazione stellare?

GLI ATTACCANTI

Talento in crescendo dalla porta fino all'attacco? Probabilmente sì, perché è davvero complicato - come dimostrano i nostri tre baby talenti classe 2007 - trovare un centravanti con la velocità di Rossi dell'Enotria, uno con il killer instinct di Simeone della Virtus Ciserano Bergamo, uno con la fisicità di Fanelli del Seguro. Senza nulla togliere agli altri reparti, è proprio l'attacco il fiore all'occhiello della nostra formazioni: tre giocatori totalmente diversi da loro per caratteristiche, ruolo e competenze, ma che - se amalgamati come si deve amalgamati - formano un tridente proprio galattico.

Tris da sogno: Rossi un missile, Simeoni un cecchino, Fanelli un gigante

IL DODICESIMO E L'ALLENATORE

Chiude la nostra formazione Omar Ghisalberti, esterno destro - mancino di piede, chi vi ricorda? - della Virtus Ciserano Bergamo. Dalla statura al mancino delizioso, passando il dribbling, la tecnica e il talento: alzi la mano chi, almeno per un secondo, non ha pensato a Lionel Messi. Paragone sicuramente scomodo, ma è evidente che Ghisalberti stia all'Under 15 Élite come Messi sta alla Champions League. Passando alla panchina, il tecnico che abbiamo scelto è Davide De Laurentis dell'Enotria: vice campione Regionale nel 2019 ai tempi della Vis Nova, è in via Cazzaniga da due stagioni e ne sta vivendo una da assoluto protagonista.