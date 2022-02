Faye comanda, Rinaldi è da cineteca: colpaccio di Conca

Una partita sentita per entrambe le formazioni, desiderose di portare a casa una vittoria nella classica brianzola che significherebbe proseguire la rincorsa ai playoff: questa è Brianza Olginatese-Vis Nova, scontro diretto d'alta classifica concluso con una vittoria per i bianconeri di casa (2-1) con un gol in pieno recupero di Rinaldi direttamente su calcio di punizione, scelto da Conca proprio per provare l'assalto finale nell'ultimo dei sette minuti di recupero. In avvio partono meglio i padroni di casa, che passano con un gol dopo appena sei minuti di Andrea Colombo. Il secondo tempo vede poi le squadre con atteggiamenti diversi...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con