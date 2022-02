Faye ha il dono dell'ubiquità, Rinaldi e Lavizzari assi dalla panchina

Nessuna insufficienza per i giocatori in campo nella sentita sfida tra Brianza Olginatese e Vis Nova. Tanto equilibrio in campo tra le due formazioni, con un tempo a testa giocato nella metà campo avversaria. Da segnalare la strepitosa prestazione di Faye, centrocampista dei padroni di casa, muro invalicabile a centrocampo e con una qualità invidiabile. Ottima prestazione anche da parte dei subentrati Lavizzari e Rinaldi, entrambi autori di un gol, uno per parte. CLICCA PER LA CRONACA BRIANZA OLGINATESE Monzani 6 Non impeccabile sul tiro cross di Lavizzari, forse ingannato dalla traiettoria insidiosa. Per il resto ordinaria amministrazione. Vidoni 6...

