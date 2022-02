Scarpellini giganteggia e regala all'Ausonia tre punti d'oro

La sfida tra Ausonia e Brianza Olginatese, fondamentale per la lotta al quarto posto nel girone B, vede trionfare i padroni di casa (2-0) grazie a un gol di Scarpellini - accompagnato da una prestazione sontuosa - e uno di Memola, che la chiude allo scadere con punizione magistrale. A nulla servono gli sforzi di Cimei e compagni, comunque autori di una partita coraggiosa: i padroni di casa possono gioire per una vittoria fondamentale in ottica playoff, mentre i bianconeri di Conca rimangono piantati restando comunque in piena lotta per i playoff. BATTAGLIA A TUTTO CAMPO La sfida si apre...

