Astori segna, Mastroianni para: Accademia Inter di misura

Si giocavano tanto, Accademia Inter e Varesina. Quello di oggi, forse, rappresentava l'ultimo treno per restare agganciati alla corsa playoff. Se così sarà, lo diranno solo il campo e il tempo. Certo è che la vittoria dei nerazzurri sui varesini pesa. Perché arrivata in uno scontro diretto, in primis. Poi, perché voluta, sudata e sofferta. A piegare i rossoblù ci hanno pensato Astori, con un improvviso siluro sul gong del primo tempo, e le parate di un Mastroianni formato Superman. Con sette partite da giocare, il quarto posto dista quattro punti. Acchiappare l'Aldini è complicato, ma non impossibile. Esce invece...

