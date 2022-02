De Cecco lampo, zampata di Casellato, eurogol di Ciceri: le vetta è più vicina

Uno subito, tre nella ripresa: il Lombardia Uno batte 4-0 il Città di Segrate e sfrutta nel migliore dei modi il turno di riposo dell'Enotria, accorciando a un solo punto dalla vetta (ma con ancora una partita in più). Una vittoria larga nel risultato per i ragazzi di Vincenzo Tartaglia, ma con un primo tempo combattuto per merito di un Segrate che ha venduto cara la pelle. Il gol lampo del capocannoniere Manuel De Cecco spiana la strada per i rossoneri, che poi legittimano con una ripresa senza storia nella quale la squadra ospite alza bandiera bianca: Samuele Casellato raddoppia,...

