Abbraccio da tre punti, le foto più belle di Lombardia Uno-Segrate

Con una netta vittoria per 4-0, domenica il Lombardia Uno di Vincenzo Tartaglia ha accorciato le distanze dalla vetta occupata dall'Enotria. A decidere la sfida contro il Città di Segrate sono state le reti di Manuel De Cecco, Samuele Casellato, Andrea Ciceri e Andrea Trovati. Per la formazione di Gino Zumpano un ko che non pregiudica la rincorsa alla salvezza.