Doppio Genovese, il Seguro sbanca via Olivieri

E se fra le due litiganti, fosse la terza a godere? L'ipotesi di un Seguro capolista non era stata presa in considerazione nemmeno dal più sfegatato e ottimista tifoso blues, ma la vittoria in casa dell'Alcione fa sognare non in grande, ma in gigantesco. L'1-2 maturato in via Olivieri è il capolavoro di Andrea Acquaro e dei suoi ragazzi, che hanno disputato una partita compatta, ordinata, senza lasciare il minimo spazio agli avversari, per poi pungere in verticale. Nascono proprio così i due gol di uno scatenato Genovese, su due imbucate di Gianpaolo e Cannata. Nel mezzo, un gollonzo di...