Genovese MVP, Cannata è un leone, Bulgari ci prova

Il Seguro espugna via Olivieri per 2-1 e si porta a un solo punto di distanza dall'Alcione e dall'Accademia Pavese. Protagonista di giornata è ovviamente Genovese, autore di una doppietta, ma anche Cannata e Bajetta sono super. Nell'Alcione bene Bulgari, faticano invece Maccarone e De Donà. CLICCA QUI PER LA CRONACA ALCIONE Trevisani 6 Sui gol è incolpevole, per il resto non è chiamato a interventi di rilievo. Halilaj 6.5 Gestisce bene la sfera e non spreca mai il pallone. Solido dietro (30' st Ragona Luca sv). Curto W. 6.5 Lancia Romieri in profondità, ma finisce per realizzare il suo...