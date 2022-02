Se non la chiudi c'è sempre il pericolo dietro l'angolo: Braga illude, Oggionni lo riprende

Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco: lo deve aver pensato spesso Conca nell'arco dei settanta minuti di gioco. La sfida tra Brianza Olginatese e Folgore Caratese termina in parità, l'1-1 racconta di una partita ben giocata da entrambe le due formazioni. In vantaggio con Braga al 9' del primo tempo, i locali provano a sfondare per cercare di mettere la partita in sicurezza ma la Folgore, guastafeste già all'andata (vittoria dei ragazzi di Lampariello), rovina i piani e sigla il gol del pareggio grazie a un bel tiro di Oggionni nel secondo tempo (10'). Spettacolo nella seconda...