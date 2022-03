Marrone è un muro: 7; Auci domina a centrocampo: 7.5

La classica milanese fra Accademia Inter e Aldini è terminata in parità (1-1). Al gol di Colombo nel primo tempo, ha risposto il rigore di Bisci nel secondo. Oltre ai marcatori bene Marrone fra le fila dei nerazzurri e Auci nei falchi. Anche i due portieri, Mastroianni e Speziale, sono più che sufficienti. ACCADEMIA INTER Mastroianni 6.5 Sventa un paio di situazioni pericolose nel primo tempo, agguantando la sfera in mischia. Spiazzato da Bisci in occasione del penalty. Sartorelli 6.5 Torna nella sua posizione naturale e si spinge spesso e volentieri in avanti. A tanta corsa, abbina attenzione in fase...

