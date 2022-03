Brusegan, gol e muraglia: 8; Passerini con freddezza: 7.5

Il big match di giornata fra Cimiano e Lombardia Uno non ha deluso le aspettative e ha regalato gol, spettacolo ed emozioni a non finire. A spuntarla, al settantesimo, sono stati i ragazzi di Andrea Nicoli, autori di una prestazione complessiva di grande livello. Ne esce con le ossa rotte il Lombardia Uno, a cui non è bastato un Corrino in formato superstar. CIMIANO Sadiku 6 Corrino lo piega dal dischetto e lo silura su punizione. Per il resto non gli calciano in porta. Casati 6.5 Non si deve occupare della fase di spinta, ma solo di quella difensiva. Il Lombardia...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con