L'Élite ha un nuovo capitano: «Onorato della nomina ma me l'aspettavo»

A mali estremi, estremi rimedi. Dopo quattro sconfitte consecutive - fra le quali il clamoroso 14-2 di sabato scorso contro l'Ausonia - c'è stato un forte scossone all'interno dello spogliatoio del Segrate. Il tecnico Gino Zumpano ha infatti scelto di nominare capitano Davide Macaluso, che ricopriva il ruolo di vice fino a qualche giorno fa. Una scelta tanto forte quanto necessaria: le prossime due partite contro Folgore Caratese e Crema saranno cruciali per il campionato dei gialloblù e la scelta di cambiare il proprietario della fascia è un segnale forte, volto a scuotere la squadra, tramite cui l'allenatore spera di ritrovare nei suoi ragazzi la cattiveria agonistica del girone d'andata.

LE PAROLE

Ti aspettavi di ricevere la fascia?

«Dopo l'ultima partita, sinceramente sì. Siamo tutti rimasti un po' sorpresi dall'atteggiamento del nostro ex capitano, dai giocatori all'allenatore. Mi aspettavo un cambiamento, in questo senso».

Cosa significa per te essere diventato capitano?

«Di sicuro è una grande soddisfazione. A prescindere dalla fascia, in campo bisogna dare sempre il massimo, ma aumentano le responsabilità: bisogna essere un esempio per i compagni e correggere eventuali atteggiamenti sbagliati».

Riccardo Capobianco, centrocampista del Segrate

Siete in un momento di grande difficoltà. Che cosa non sta funzionando?

«Secondo me, è l'approccio a essere sbagliato. Siamo poco concentrati durante gli allenamenti e nel pre-partita, cosa che fino a gennaio non era mai successa».

La lotta per salvarsi è aperta, nonostante abbiate sei punti di vantaggio sullo Speranza Agrate. Su cosa dovete puntare per mantenere la categoria?

«Come detto, dobbiamo migliorare dal punto di vista dell'approccio mentale. Dobbiamo entrare fin dal primo allenamento in clima partita e cercare di non essere superficiali come nelle prime quattro giornate. Il momento è difficile, ma siamo un gruppo unito e sono sicuro che usciremo da questa situazione».

LA SCHEDA DI DAVIDE MACALUSO