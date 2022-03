Auci e Popovici seminano il panico: 7; Balestra tesse alla perfezione: 7

Un successo alla quinta essenza per l'Aldini, per la posizione di classifica raggiunta grazie al 2-0 inflitto alla Varesina, e per i due gol realizzati nel corso del primo tempo. Grande prestazione di tutto l'attacco dell'undici di Bonetti, in luce anche Auci in mezzo al campo. Negli ospiti, incostanti, Soumahoro e Isufi sono gli ultimi a mollare. Di seguito, le pagelle di Aldini-Varesina. ALDINI Speziale 6.5 Si fa sempre trovare pronto quando chiamato in causa. Risponde presente alle conclusioni ravvicinate di Soumahoro e Buzzetti, una per tempo, grazie ad una tenuta mentale solidissima che gli consente di non abbassare mai...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con