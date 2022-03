L'Enotria non sbaglia mai: ipotecato il primato in classifica

In casa Enotria sapevano tutti che quella contro la Brianza Olginatese sarebbe stata una partita fondamentale. Lo sarebbe stata a prescindere, ma dopo la vittoria del Cimiano sul Lombardia Uno di sabato lo è diventata ancora di più. La possibilità di andare a +7 sui rossoneri non poteva non essere colta, specie perché il piatto forte del prossimo turno sarà lo scontro diretto. E i ragazzi di Davide De Laurentis non hanno sbagliato, centrando una vittoria che sa molto di spallata decisiva al campionato. Non inganni, però, il 4-1 finale. La pratica lecchese è stata sbrigata con molte più difficoltà rispetto a quanto dice il punteggio. Conca è un allenatore preparato e i suoi ragazzi, che non stanno attraversando il miglior momento della stagione, avevano un disperato bisogno di un grande risultato per svoltare e continuare a inseguire il sogno playoff.

I rossoblù hanno infatti cominciato contratti, subendo la pressione avversaria e non riuscendo a esprimere una manovra fluida. Poi, a scacciare la paure, ci ha pensato Paudice. L'esterno offensivo ha realizzato con freddezza il rigore che ha sbloccato la gara, regalando ai suoi maggior fiducia. Una manciata di secondi più tardi, però, l'immediato pareggio di Braga. Un episodio che avrebbe potuto far tremare le gambe a Ferrari e compagni. E invece no, neanche per un secondo. L'Enotria non ha accusato la doccia fredda dell'istantaneo pareggio, ha aumentato sempre più i giri del motore e ha rimesso il becco avanti. La firma è quella di Rossi, che ha concretizzato un bello scambio con Paudice sul finire della prima frazione. Niente che non sia già stato detto, la Brianza Olginatese è però un osso duro, e di mollare non ne ha voluto sapere. L'intensità messa in campo dai bianconeri non è diminuita nemmeno di un po', cercando di riequilibrare ancora il punteggio. I rossoblù hanno però stretto i denti, si sono compattati e, da grande squadra, hanno chiuso la gara con Raschellà e Lacinej, indirizzando in maniera quasi definitiva un campionato dominato sin dalle primissime battute della stagione.