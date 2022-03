Popovici e Bisci chiudono i giochi nel primo tempo e firmano l'aggancio al terzo posto

L'Aldini batte 2-0 la Varesina e si conferma duro a morire, come pretendente al primato finale. Bastano i primi trentacinque minuti alla squadra di Bonetti per chiudere i giochi. Prima Popovici con un destro a giro da urlo e poi il sangue freddo di Bsici, che fa centro dagli undici metri e realizza la marcatura che fissa il punteggio finale. Nella ripresa i biancorossi provano a reagire ma senza successo e con di fronte uno Speziale sempre attento e repentino nello sventare la minaccia. Padroni di casa che salgono a 23 punti e costeggiano Alcione e Accademia Pavese in vetta....

