3 rigori ed emozioni forti: Villa Santa apre e Lazzari risponde

Un punto a testa che non fa felice nessuno quello andato in scena tra Masseroni ed Aldini (1-1). Villa Santa nel primo tempo apre le marcature dagli 11 metri, nella ripresa gli ospiti prima falliscono un rigore con Bisci, ma alla seconda occasione dal dischetto Lazzari è freddo e non sbaglia. Partita come intuibile decisa dagli episodi: i ragazzi di Volonterio - che ha assunto la guida della squadra in settimana - hanno avuto le chance per raddoppiare ad inizio ripresa ma hanno sprecato, mentre i Falchi sono stati bravi a rimanere sempre in partita e far salire di livello...

