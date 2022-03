Cavagna è un muro, 8; Albani e Gamba gol pesanti, 7.5; Amissini non molla mai, 7

Il Ponte San Pietro batte 4-1 la Virtus Ciserano Bergamo in una domenica mattina perfetta. Luca Cogliati il trascinatore della difesa blues, Tommaso Bottani l'anima del centrocampo, Matthia Albani e Nicolò Gamba gli attaccanti che non sbagliano mai. Giornata storta invece per i ragazzi di Cavalli, che comunque possono festeggiare il primo posto solitario matematico nonostante la sconfitta: a salvarsi sono il portiere Jacopo Montagna, il centrocampista Manuel Assimini e il fantasista Omar Ghisalberti. LE PAGELLE PONTE SAN PIETRO Comi 6 La Virtus non arriva quasi mai dalle sue parti, anche perché prima di lui c'è Cogliati che respinge tutto....

