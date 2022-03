Dipalma, Polizzi e Bajetta: tre siluri dalla distanza che valgono oro

Sono numerose le giocate d'alto livello che popolano ogni week end di campionato. Gesti tecnici di giovani calciatori che valgono il prezzo del biglietto e fanno stropicciare gli occhi, alcune volte assistiti anche dalla buona sorte. Questa settimana è stata quella del tiro da fuori area. Ben tre sfide sono state decise da conclusioni dalla distanza. La prima è il piatto forte di giornata, Enotria-Lombardia Uno. Gara equilibrata, senza però particolari squilli. Fino a quando Edoardo Polizzi ha vinto un contrasto sulla trequarti, ha avanzato di qualche metro e ha scagliato un collo-esterno che si è andato a infilare all'incrocio dei pali alla destra di Bassi. Un gol tanto bello quanto pesante, che ha permesso ai rossoneri di accorciare le distanze dai rossoblu in classifica. Quello realizzato contro la capolista è il quinto centro in stagione per il terzino del Lombardia Uno, uno dei più prolifici dell'intero campionato. D'altronde, la sua grande capacità di corsa gli permette spesso di presentarsi nei pressi dell'area avversaria.

Edoardo Polizzi, difensore del Lombardia Uno

Anche il gol di Bajetta è stato decisivo per la vittoria del Seguro sulla Solbiatese. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo che la palla era stata allontanata dalla difesa della squadra di casa, il difensore blues ha ricevuto palla e dai trenta metri ha lasciato partire un siluro che si è prima stampato sulla traversa, poi sulla schiena del portiere avversario, prima di insaccarsi in rete. Certo, ci è voluta un po' di fortuna, ma la spettacolare conclusione rimane. Soprattutto, sono tre punti d'oro per Acquaro, che vede l'obiettivo playoff avvicinarsi grazie al secondo centro del suo terzino destro. Una dinamica simile è occorsa in Crema-Segrate. Il primo dei due gol gialloblu è un calcio di punizione di Cristian Dipalma da lontano, su cui forse il portiere bianconero avrebbe potuto fare di più, ma la conclusione del difensore era così forte e insidiosa che ha gonfiato la rete e ha regalato a Zumpano la seconda vittoria consecutiva. Anche per il forte difensore centrale non è la prima volta a livello realizzativo. Era infatti andato in gol già con la Vis Nova e l'Ausonia, sintomo di come il vizio del gol sia nelle sue corde.