Lezione di calcio alla capolista per tornare a sognare: Bottani rilancia il Ponte San Pietro

Un Ponte San Pietro meraviglioso si regala una domenica da sogno: un sogno dal quale spera di svegliarsi il più tardi possibile. Il 4-1 che i ragazzi di Baldon e Carrieri rifilano alla Virtus Ciserano Bergamo è una dimostrazione di forza pazzesca: gara mai in discussione, con i biancorossoblù capaci di tornare in partita solamente per pochi minuti dopo il gol del 3-1 di Ghisalberti, e un dominio blues che si traduce in un risultato largo e meritato. Per la capolista, già matematicamente alle finali anche prima di questa partita grazie al +12 sullo Scanzorosciate con gli scontri diretti a...

