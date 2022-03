Ponte San Pietro, è la partita perfetta: le foto della sfida contro la Virtus Ciserano Bergamo

Una partita perfetta del Ponte San Pietro ha portato alla prima sconfitta in campionato della Virtus Ciserano Bergamo. Il big match di Under 15 giocato domenica mattina ha visto prevalere i blues che hanno battuto 4-1 la prima della classe del Girone C (LA CLASSIFICA). Per i ragazzi di Baldon e Carrieri - subentrati a Ilario Di Nicola - una grande vittoria che ridà ambizioni in vista delle fasi finali, per quelli di Cavalli un ko indolore, con la contemporanea sconfitta dello Scanzorosciate che regala comunque ai biancorossoblù il primo posto solitario matematico.