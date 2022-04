Bulgari entra e semina il panico: 7.5; Di Biccari, bentornato: 7; Sandonati un cecchino: 7.5

Dovevano vincere entrambe, anche se per obiettivi diametralmente opposti. Ma alla fine a esultare è solo l'Alcione, padrone del proprio destino e sempre più vicino alla vittoria del campionato. Nonostante il risultato, la Masseroni ha saputo uscire dal campo a testa altissima, mostrando la fierezza di chi ancora non si sente battuto. Proprio i padroni di casa sono stati autori di un primo tempo assolutamente ben preparato e realistico. Perfetto sotto tutti i punti di vista. Ma l'1-0 di Sandonati è stato ribaltato in dieci minuti nella ripresa, grazie a quello schiacciasassi di Bulgari e al coraggio di Frigerio. Attenzione...

