L'Accademia Inter torna alla vittoria dopo quasi due mesi, Castellanzese ko

Dopo quasi due mesi, l'Accademia Inter torna alla vittoria. Il 2-0 rifilato alla Castellanzese è un risultato importante per la classifica generale. Se i nerazzurri sono fuori dalla corsa playoff da qualche settimana, la squadra di Faiella è stata estromessa aritmeticamente dalle prime quattro posizioni proprio in seguito alla sconfitta contro la formazione di Brescia. Quella ammirata contro i neroverdi, è stata una delle migliori Accademia di tutta la stagione, forse addirittura la migliore in assoluto. Grande protagonista del match è stato Lorenzo Marenzi, uno degli uomini che è mancato alla squadra di via Cilea per gran parte della stagione. Prima di questa domenica, erano infatti soltanto nove le presenze dell'esterno offensivo in campionato: la sua assenza ha pesato sull'intero reparto offensivo nerazzurro, privo troppo a lungo del suo estro e del suo mancino insidioso. Chi, invece, c'è quasi sempre stato è l'altro Lorenzo, Carrara. Anche lui si è messo in mostra contro la Castellanzese, realizzando un gol olimpico, direttamente da calcio d'angolo.

RIMPIANTO CASTE

In casa neroverde, invece, c'è più di qualche rimpianto per queste ultime due partite. La sconfitta nel penultimo turno, inaspettata, contro la Solbiatese ha minato le certezze della formazione di Faiella proprio nel momento clou della stagione. Non riuscire a sorpassare in classifica l'Aldini, pur avendo sulla carta una partita favorevole, è stato un colpo duro, dal quale capitan Gioia e compagni non sono riusciti a riprendersi. Restano comunque delle note positive: su tutte, Alex Brancati. Il centravanti ha realizzato dodici gol in campionato e chiuderà, con ogni probabilità, in testa alla classifica marcatori. Un traguardo tutt'altro che scontato, raggiunto grazie a una crescita fisica e mentale spaventosa negli ultimi due anni. Anche altri giocatori, come Bianchi e lo stesso Gioia, hanno disputato un campionato di alto livello. Non potrebbe essere altrimenti, d'altronde: senza calciatori di qualità, non si arriva a settanta minuti dal guadagnarsi un posto playoff. Ora, entrambe le squadre proveranno a chiudere al meglio la stagione, per poi ricaricare le pile e sperare di disputarne una migliore il prossimo anno.

IL TABELLINO

ACCADEMIA INTER-CASTELLANZESE 2-0

RETI: 7' st Carrara (A), 21' st Marenzi (A).

ACCADEMIA INTER (4-3-3): Mastroianni 7, Sartorelli 7, Brescia 7.5, Landini 7, Marrone 7, Adamo 7, Brianti 7, Maggi 7, Colombo 7.5, Carrara 7 (35' st Oliverio sv), Marenzi 7.5 (22' st D'Errico sv). A disp. Rizza, Notararigo, Di Palma , Colombari M., Astori, Lavorgna, Casentini. All. Brescia 7.5. Dir. Caccialanza.

CASTELLANZESE (4-3-3): Marchi 6, Tavella 6 (25' st Favaro sv), Olgiati 6, Di Motoli 6, Berardi 6, Arengi 6 (12' st Cesari 6), Bianchi 6.5, Mancuso 6 (26' st Scognamiglio sv), Brancati 6.5, Gioia 6, Medici 6 (12' st Starvaggi 6). A disp. Paganini, Vuksanaj, Primi, Leone. All. Tomasin - Faiella.

ARBITRO: Bonanno di Abbiategrasso 6.5.

AMMONITO: Bianchi (C).