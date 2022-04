L'ultimo campione Regionale dà forfait: «Persi troppi punti nel girone d'andata»

Il pareggio ottenuto mercoledì a Giussano è valso all'Ausonia di Alberto Campelli l'ultimo posto disponibile per i playoff. A restare fuori dalla fase finale sarà, tra le altre, anche la Vis Nova di Cristian Morgandi. Un'esclusione non da poco: l'allenatore dei brianzoli è stato infatti l'ultimo a vincere il campionato regionale. Era il 19 maggio 2019 e un gol di Schiavo piegava la Virtus Ciserano Bergamo nella finalissima. Tre anni dopo, le baby lucertole non sono riuscite nemmeno a piazzarsi fra le prime quattro. Un epilogo che, dopo aver studiato le squadre del girone B nella prime metà di stagione, non ha stupito il tecnico campione in carica: «A inizio anno, per quello che rappresenta la Vis Nova, credevo che saremmo riusciti a conquistare un posto ai playoff. Poi, però, mi sono dovuto ricredere. Abbiamo lasciato troppi punti nel girone d'andata e le squadre di vertice sono sempre state continue nei risultati».

CARENZA DI GOL

Uno dei principali motivi per cui la Vis Nova è rimasta fuori dalla fase finale è la carenza di gol. Delle prime sei squadre della classifica, i neroverdi sono infatti il peggior attacco con 31 reti realizzate, otto in meno del Cimiano, secondo in questa particolare graduatoria. E pensare che, negli scorsi mesi estivi, le baby lucertole avevano quasi messo le mani su Francesco Purita e Riccardo Meleddu, entrambi ex Folgore Caratese. I due avrebbero dato maggior qualità al reparto offensivo della squadra di Morgandi, ma quando è arrivata la chiamata del Lecco non hanno esitato ad accettare la proposta dei blucelesti.

BICCHIERE MEZZO PIENO

Nonostante l'esclusione dalle fantastiche dodici, Morgandi guarda il bicchiere mezzo pieno. La sua squadra ha disputato un ottimo girone di ritorno, perdendo solo contro l'inarrestabile Enotria. Ci sono stati, insomma, degli evidenti miglioramenti: «Abbiamo imparato a gestire con più attenzione la partita e a stare meglio in campo. Anche dal punto di vista della fisicità c'è stato un grosso passo in avanti: avevo ragazzi che faticavano a reggere tutti i settanta minuti, qualche mese fa. Senza tralasciare, poi, l'esplosione di alcuni singoli, come Nardin e Vian. Non a caso, nessuno ci ha messo sotto nella seconda metà di stagione a livello di prestazione, al contrario di quanto accaduto nella prima».

Marco Fanin, centrocampista del Vis Nova

PRONOSTICO

Per concludere, l'allenatore neroverde si è espresso su chi potrà arrivare fino in fondo. Le candidate del tecnico neroverde sono tre: Enotria, Alcione e Virtus Ciserano Bergamo. «La squadra di De Laurentis per la qualità offensiva, quella di Tonani per la straripante fisicità, mentre le formazioni rossoblu sono sempre organizzate e ben allenate». Avrà ragione, il tecnico della Vis Nova? Solo il tempo darà una risposta. Per adesso, una cosa è certa: sul trono dei Giovanissimi Regionali, per quest'anno, non siederà Cristian Morgandi.