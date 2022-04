Una doppietta del centrocampista risolve i problemi degli ospiti

Gara senza esclusioni di colpi tra Cimiano e Speranza Agrate, con i padroni di casa che si aggiudicano la sfida guadagnando tre punti fondamentali per sperare nel secondo posto che vorrebbe dire accedere direttamente alla fase 2 dei playoff. Sugli scudi per i biancorossi Ferrante, autore di due reti e di una prestazione di altissimo livello, coadiuvato principalmente da Delle Foglie, Spinelli e Mallardo, tutti fondamentali per il risultato finale. Per gli ospiti una chiusura di campionato a testa alta, specialmente grazie alle belle prestazioni di Campanile, Dangolli e Buzamat. BOTTA E RISPOSTA Il primo tempo si apre all'insegna dell'equilibrio,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con