Colpo grosso a Scanzorosciate, il Seguro vola alla fase successiva

Si è concluso con la vittoria in trasferta del Seguro per 2-3 ai danni dello Scanzorosciate il playoff delle fasi finali del campionato Élite Under 15. Una partita bella e scoppiettante tra la formazione bergamasca allenata da Tino Russo e quella milanese di Andrea Acquaro, sostituito per l’occasione da Roberto Silipo causa malanni influenzali, e che negli ultimi minuti ha visto accendersi un po’ gli animi con l’espulsione di Fanelli per gli ospiti per le troppe proteste contro la panchina giallorossa. La fase finale è entrata nel vivo e i margini d’errore sono davvero pochi e risicati. Lo sa benissimo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con