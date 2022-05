L'Ausonia passa alla fase 2 con sacrificio e compattezza: ora sfida all'Enotria

Due gol nel primo quarto d'ora per indirizzare la gara, un rigore nella ripresa per chiuderla. Così l'Ausonia si impone per 3-1 in quel di Cimiano e strappa il pass per la fase 2, in cui affronterà l'Enotria. I ragazzi di Campelli hanno disputato una prova da grande squadra, di sacrificio, sostanza e compattezza. Da Testini a Boeri, passando per Scarpellini e Costantino, tutti i neroverdi hanno dato il loro contributo alla causa. D'altra parte, sarebbe stato difficile avere la meglio della squadra di Nicoli in altra maniera. I rossoneri, un po' contratti nella prima frazione e sfortunati in occasione...

