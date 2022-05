Lunedì è fuori rosa, domenica risolve la partita con una tripletta

Uno è il perno della difesa, l'altro il centravanti che risolve problemi. Alan Maccarone e Davide Bulgari sono stati due dei protagonisti della vittoria dell'Alcione sull'Aldini: il playoff ha sorriso agli orange, e adesso l'obiettivo è battere la Virtus Ciserano Bergamo nei quarti di finale di mercoledì. «Sarà una guerra, loro hanno due risultati su tre ma noi abbiamo tutte le possibilità per vincere», le parole di Alan Maccarone, che poi carica la squadra: «Abbiamo giocatori che a mani basse battono chiunque, possiamo farcela».

Il migliore in campo in assoluto però è stato Davide Bulgari, inizialmente in panchina per motivi disciplinari e autore di una tripletta giocando solamente il secondo tempo: «Sono contento per i tre gol, ora dobbiamo provare a vincere il titolo. È stata una settimana particolare: ho sbagliato e mi sono scusato, ringrazio la squadra che mi ha supportato». Sostituito nell'intervallo della partita della domenica precedente sempre con l'Aldini, il bomber nel secondo tempo dalla panchina si era lasciato andare in qualche commento poco costruttivo. Ma dopo questa partita è tutto alle spalle: Bulgari ha parlato con il resto dei compagni che lo hanno ri-accolto a braccia aperte.

«I ragazzi hanno fatto una partita gagliarda - le parole invece dell'allenatore, Alessandro Tonani - anche se in casa soffriamo sempre più del dovuto. Siamo arrivati dove dovevamo arrivare, adesso andiamo a Bergamo e vediamo cosa riusciamo a fare». E poi sulla questione Bulgari: «Era giusto che partisse dalla panchina, è entrato con l'atteggiamento giusto e si è visto: se vuole fare il calciatore deve migliorare questo aspetto».