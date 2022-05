Maccarone riprende Rossi: l'Alcione recupera l'Enotria, tutto rimandato al ritorno

Rossi chiama, Maccarone risponde. Finisce 1-1 la semifinale d'andata fra Enotria e Alcione. Gara senza particolari occasioni da gol, ma intensa e in bilico fino all'ultimo. Avvio di marca rossoblu, in vantaggio dopo appena cinque minuti con il timbro del solito Arouna Rossi, bravo a dribblare il portiere avversario con un gran primo tocco e a depositare in rete l'assist di Agnelli. Finale, invece, a tinte orange: dopo l'espulsione di Agogliati (calcetto da dietro a Maccarone a gioco fermo) al quarto d'ora della ripresa, la squadra di Tonani ha preso in mano la partita e ha trovato il gol del pareggio con il solito Maccarone, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Prima del recupero, rosso anche per Moroni dell'Alcione: il portiere degli ospiti, secondo il direttore di gara, ha colpito la palla con il braccio al di fuori della sua area di rigore. Tutto in equilibrio e aperto, quindi, in vista del ritorno, fra una settimana al Kennedy. Alcione che avrà un leggero vantaggio per la rete segnata in via Cazzaniga, ma il finale di questo scontro da titani è ancora tutto da scrivere.

