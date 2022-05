Zampata di Frascolla in pieno recupero : il Seguro strappa un pari nel pavese

Non è finita finché non è finita. Grazie a un tap in di Frascolla al terzo minuto di recupero, il Seguro riacchiappa in extremis l'Accademia Pavese e ottiene un 1-1 che sembrava oramai insperato. Quella di Sant'Alessio con Vialone non è di certo stata la miglior prova stagionale dei blues, che hanno però avuto il merito di restare aggrappati alla partita e di colpire alla prima occasione utile. Ancora una volta, i ragazzi di Andrea Acquaro si sono rivelati duri a morire. In occasione del pari, qualche protesta dei padroni di casa: l'azione del gol nasce da un tocco di mano di Porta fuori area che, se ravvisato dal direttore di gara, avrebbe portato all'espulsione del portiere degli ospiti. Al di là dell'episodio, nonostante la vittoria sfumata a una manciata di secondi dal triplice fischio, in casa biancorossa non si può non vedere il bicchiere mezzo pieno: i ragazzi di Ardito - andati in vantaggio a inizio match col diagonale sinistro di Romanini - hanno disputato una buona gara, specie nel primo tempo, provando la conclusione dalla distanza e difendendosi con ordine. Fra cinque giorni, nel milanese, il ritorno. Entrambi gli allenatori sperano che i loro giocatori infortunati si rimettano e quelli scesi in campo lunedì ricarichino le batterie, perché quella sul campo del Seguro sarà un'altra battaglia da vivere fino all'ultimo secondo.

SUBITO ROMANINI

Passano sette minuti dall'inizio della gara e l'Accademia Pavese si porta in vantaggio: su un lancio lungo, Marini spizza per Romanini che, con uno scatto da centometrista, brucia la difesa blues e conclude in rete di sinistro. Dopo il vantaggio, nel corso della prima frazione, i biancorossi ci provano da fuori con Violini e Rossi, ma le loro conclusioni si perdono sul fondo. Il Seguro non riesce a pareggiare l'intensità degli avversari e fatica a entrare in partita: l'unico tentativo, sul finire della prima frazione, è di Cannata, terminato alto sopra la traversa.

FOTOFINISH

Nella ripresa, le gambe dei padroni di casa iniziano ad appesantirsi, mentre gli ospiti aumentano i giri del motore: Bajetta e Ferchichi prendo le misure a Romanini e Marini, mentre Corrao fa sentire la sua fisicità in mezzo al campo. Anche Genovese si iscrive alla partita: la sua conclusione dal lato destro dell'area di rigore finisce però sopra la traversa. Per l'Accademia, ci provano ancora Rossi - destro finito largo - e Bossoni: il suo tiro deviato rischia di finire in rete, ma Porta si salva. Chi fa la differenza nel Seguro è, però, un subentrato: Maiellano. Proprio l'esterno offensivo, in pieno recupero, avvia l'azione che porta al gol del pareggio. Il numero 16 parte da sinistra e si accentra, fintando un paio di volte la conclusione e lasciandola partire al momento giusto: Angileri non trattiene la sfera, sulla quale si avventa come un falco Frascolla che, da pochi passi, insacca l'1-1. Un istante più tardi, gli ospiti si rendono nuovamente pericolosi con Somma, ma il suo tentativo non inquadra la porta. La sfida termina così in parità. Il gol segnato nel recupero dalla squadra di Acquaro potrebbe pesare come un macigno nell'economia del passaggio del turno, ma il finale di questa eliminatoria è ancora tutto da scrivere. Appuntamento a domenica, per altri settanta minuti elettrizzanti.

IL TABELLINO

ACCADEMIA PAVESE-SEGURO 1-1

RETI: 7' Romanini (A), 38' st Frascolla (S).

ACCADEMIA PAVESE (4-3-1-2): Angileri 6, Sessarego 6.5 (31' st Saieva sv), Vitellaro 6.5 (40' st Sellati sv), Bossoni 6.5, Mamone 7.5, Sommariva 7.5, Marini 7, Capizzi 6 (9' st Feliciangeli 6), Violini 6.5 (16' st Gallotta 6.5), Rossi 7 (36' st Quaini sv), Romanini 7.5 (26' st Depaoli sv). A disp. Salvaneschi, Canato, Franchini. All. Ardito 7. Dir. Sommariva.

SEGURO (4-2-3-1): Porta 6.5, Toto 6, Giannosso 6 (20' st Mauri 6), Cannata 6, Bajetta 6.5, Ferchichi 6.5, Genovese 6.5, Corrao 6.5, Fanelli 6 (13' st Maiellano 7), Frascolla 7.5, Somma 6.5. A disp. Esposito, Racu, Bronte, Pinna, Giampaolo, Mesiti. All. Acquaro. Dir. Fanelli.

ARBITRO: Vigo di Lodi 6.5.

AMMONITI: Bossoni (A), Marini (A), Gallotta (A).

LE PAGELLE

ACCADEMIA PAVESE

Angileri 6 Non incassa tiri nello specchio per tutta la partita, fatta eccezione per quello nel finale, che non riesce a trattenere.

Sessarego 6.5 Ordinato dietro, sia nel primo tempo che nel secondo, quando il Seguro spinge di più (31' st Saieva sv).

Vitellaro 6.5 Discorso analogo a quello fatto per Sessarego. Gioca con tranquillità e attenzione, senza correre chissà quali rischi (40' st Sellati sv).

Bossoni 6.5 Corsa e senso della posizione davanti alla difesa, va vicino al gol con un tiro deviato nella seconda frazione.

Mamone 7.5 Ormai non fa più notizia. Non passa nemmeno l'aria dalle sue parti e la sua leadership guida la squadra anche noi momenti di difficoltà.

Sommariva 7.5 Con Mamone forma un duo solido e invalicabile. Concentrato per tutta la gara, contiene con facilità chiunque provi a superarlo.

Marini 7 Si muove tanto sul fronte offensivo e con una spizzata intelligente manda in porta Romanini per l'1-0.

Capizzi 6 Tanta corsa in mezzo al campo, aiuta soprattutto in fase di non possesso.

9' st Feliciangeli 6 Prosegue quanto fatto dal compagno, portando freschezza nel finale.

Violini 6.5 Dietro le punte, dà una mano in fase offensiva e si sacrifica quando bisogna difendere.

16' st Gallotta 6.5 Entra col giusto piglio e avvia un paio di ripartenze con passaggi precisi.

Rossi 7 Giocate di qualità in mezzo al campo e abnegazione alla causa con raddoppi costanti sugli esterni avversari (36' st Quaini sv).

Romanini 7.5 Dopo aver giocato 100 minuti in Under 16 - realizzando due gol - mette la firma anche con i pari età. Esce stremato a dieci dalla fine (26' st Depaoli sv).

All. Ardito 7 I suoi partono a razzo, rischiano poco, ma incassano gol proprio alla fine. Poco male, la qualificazione è ancora alla portata.

SEGURO

Porta 6.5 Bucato in avvio da Romanini, legge bene la situazione che porta al pareggio, uscendo dai suoi pali e recuperando un pallone.

Toto 6 Primo tempo un po' contratto, poi ci mette più grinta nella ripresa.

Giannosso 6 L'Accademia Pavese attacca più per vie centrali, lui largo corre pochi rischi anche se, quando lo puntano, fa un po' di fatica.

20' st Mauri 6 Forze fresche per l'assalto finale.

Cannata 6 Va alla conclusione nel primo tempo, terminata alta, per il resto poco altro. Può fare di più

Bajetta 6.5 Fatica nel primo tempo, poi entra in partita e non concede spazi agli attaccanti avversari.

Ferchichi 6.5 Anche lui, dopo un primo tempo in sordina, cresce nella ripresa, rendendosi protagonista di qualche bella chiusura.

Genovese 6.5 Scuote i suoi a inizio secondo tempo con una conclusione terminata alta. Nei secondi trentacinque minuti, cerca con maggior insistenza il dribbling.

Corrao 6.5 Soffre a metà inizialmente, poi sale di colpi e fa valere la sua imponente fisicità.

Fanelli 6 In mezzo a Sommariva e Mamone fa fatica e si stacca con intelligenza per cercare spazi, ma sbaglia spesso la giocata.

13' st Maiellano 7 Una sua azione personale vale il gol del pareggio: velocità, tecnica e pazienza. Ingresso decisivo.

Frascolla 7.5 Al di là del gol, pesante e non poco, è l'unico a metterci voglia e intensità dall'inizio alla fine.

Somma 6.5 Nel secondo tempo è più pimpante e ha anche l'occasione per il clamoroso 1-2.

All. Acquaro 7 I suoi restano aggrappati alla gara nel momento di maggior difficoltà e pareggiano in extremis, alla prima occasione utile.

ARBITRO

Vigo di Lodi 6.5 Giusti i tre gialli dati ai biancorossi. Non vede il tocco di mano di Porta, ma non era facile.