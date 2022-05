Bulgari manda l'Alcione in Paradiso: gli orange volano in finale!

Il cielo è arancione sopra Milano. Con una prestazione strepitosa, l'Alcione piega l'Enotria 1-0 e vola in finale, dove sfiderà l'Accademia Pavese. La rete che è valsa la qualificazione l'ha messa a segno Bulgari, poco prima del quarto d'ora del primo tempo. Quella degli orange, però, è stata una vittoria di squadra: tutti i ragazzi scesi in campo hanno svolto al meglio i loro compiti, disputando la miglior prestazione della stagione fra le mura amiche. I ragazzi di Tonani hanno disputato settanta minuti cattedratici: tatticamente perfetti, hanno concesso una sola occasione ai rossoblu, ma ci ha pensato Trevisani a stoppare il tentativo di Rossi. In fase offensiva, Frigerio e compagni si sono resi pericolosi a più riprese, specie nel primo tempo, senza però riuscire a chiudere la contesa. Poco male, però. Sabato prossimo, a giocarsi il titolo Regionale, ci saranno gli orange. Fuori, invece, i rossoblù. La squadra di De Laurentis non è riuscita a esprimersi al meglio, creando poco e non riuscendo a capitalizzare l'unica occasione avuta. Più che per demeriti propri, però, la squadra di via Cazzaniga si è dovuta arrendere a un avversario dimostratosi superiore. Il percorso di Ferrari e compagni finisce qui, ma la stagione dell'Enotria, nonostante la mancata finale, resta comunque memorabile.

I titolare dell'Enotria

NON PERDERTI IL GIORNALE IN EDICOLA LUNEDÌ!





• UN'INTERA PAGINA DEDICATA ALLA PARTITA

• PAGELLE CON FOTO PER OGNI GIOCATORE

• ARTICOLO DEL MATCH

• INTERVISTE

• TABELLINO COMPLETO