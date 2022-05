Il club Centro di Formazione Inter centra una storica finale: le foto di Seguro-Accademia Pavese

Finale storica per l'Accademia Pavese, che domenica ha superato 2-0 il Seguro - altra favola della stagione - guadagnandosi l'ultimo atto contro l'Alcione di Alessandro Tonani. I ragazzi di Riccardo Ardito sono passati in vantaggio al 12' con Gigi Feliciangeli e hanno raddoppiato in pieno recupero con Alessandro Quaini: dopo l'1-1 dell'andata, la vittoria ha qualificato i biancorossi alla finalissima.

La semifinale giocata in quel di Seguro è stata una partita tiratissima, sbloccata in avvio dall'Accademia Pavese - che è un Centro di Formazione Inter - e poi caratterizzata dal forcing dei padroni di casa, che hanno cercato in tutti i modi di riprenderla. Niente da fare per i ragazzi di Andrea Acquaro, autori ugualmente di una stagione a dir poco straordinaria.