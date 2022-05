Nicoli saluta il Cimiano e i suoi 2007: «È arrivato il momento giusto per cambiare»

La notizia era nell'aria, ora è stata ufficializzata dal diretto interessato: Andrea Nicoli e il Cimiano si separano. Dopo anni di connubio, le strade del tecnico e della società rossonera si dividono. «Siamo arrivati alla fine di un ciclo. È arrivato il momento giusto per cambiare, sia per me che per i ragazzi». Dopo diverse stagioni insieme, i 2007 proseguiranno in via Don Calabria senza quello che è stato a lungo il loro punto di riferimento. L'allenatore ha invece già ricevuto più di una proposta da diverse società, pronte a offrirgli una delle due panchine degli Allievi: «Non so ancora dove andrò. La mia ambizione è quella di allenare o in Under 16 o in Under 17».

BILANCIO

Prima, però, le ultime settimane in forza all'Under 15 del Cimiano. Una squadra che ha disputato, a detta del tecnico, una stagione di assoluto livello: «Il bilancio dell'annata è positivo, senza dubbio. Ai blocchi di partenza, in pochissimi avrebbero scommesso su un nostro piazzamento fra le prime quattro in classifica». Gli scettici si sono dovuti però ricredere: Brusegan e compagni hanno totalizzato 42 punti, risultando la seconda miglior difesa del girone B, alle spalle solo dell'Enotria. L'unico rimpianto del tecnico è quello di essersi giocato le ultime partite, specie quella di playoff contro l'Ausonia, con tanti giocatori affaticati dal doppio impegno. Molti hanno spesso giocato sia con i pari età, che con i 2006: «In queste categorie, due partite consecutive ti costano parecchio dispendio energetico, ma la necessità societaria era questa». Insomma, una situazione non facile da gestire. Proprio nei momenti bui, però, la squadra di Nicoli ha brillato più che mai, dimostrando di possedere una forte mentalità: «Oltre a questo discorso, abbiamo fatto metà stagione senza difesa, ci sono stati diversi infortuni. I ragazzi, però, hanno sempre superato alla grande queste fasi».

BAGAGLIO

Oltre ai risultati sportivi, quello che Nicoli ricorderà con piacere è la propensione al sacrificio dei suoi: «Mi porterò dietro tanto di questa esperienza, tutto grazie alla squadra. Quello che loro lasciano a me è molto di più rispetto a quello che ho dato loro. Mi hanno trasmesso tanto, sono ragazzi che, secondo me, faranno tanta strada». Per sapere chi li guiderà, bisognerà attendere ancora un po', quando sarà scelto il nuovo allenatore dei 2007 del Cimiano. Allo stesso modo, è ancora presto per sapere in quale società si accaserà Nicoli. Ancora un po' di attesa, poi il futuro dell'ex rossonero sarà svelato.