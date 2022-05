Road to Finals, Accademia Pavese alla carica: «Ce la metteremo tutta, vogliamo vincere»

L'Accademia Pavese fa la storia. I ragazzi di Riccardo Ardito, dopo l'1-1 dell'andata, domenica hanno battuto 2-0 il Seguro centrando la finale per il titolo Regionale: «Merito dei ragazzi, passo dopo passo siamo riusciti ad arrivare alla finalissima - le parole del tecnico al termine del match - ed è un traguardo penso corretto per quanto visto in campo nel doppio confronto. Complimenti al Seguro, squadra ben allenata e partita come noi senza i favori del pronostico: sapevamo che sarebbe stata una gara complicata. Ora l'Alcione, ce la metteremo tutta».

A sbloccare la gara è stato Gigi Feliciangeli, centrocampista che con un tiro da fuori ha segnato il gol dell'1-0: «Ho calciato dopo un rimpallo ed è entrata, è andata bene. È stata una partita difficile, l'abbiamo approcciata nel migliore dei modi anche se poi siamo andati in difficoltà anche per il caldo: siamo però riusciti a portarla dalla nostra parte. Un gol anche in finale? Speriamo!».

Anima di questa squadra è il capitano Andrea Romanini, impiegato stavolta da difensore centrale: «Gara complicata ma ce l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo vincere con l'Alcione per passare alla fase successiva. All'inizio nessuno credeva che potessimo arrivare a questo punto, ma il mister aveva fiducia in noi e alla fine del girone di andata abbiamo cominciato a crederci».