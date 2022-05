Clamoroso alla Virtus, Luca Cavalli dice addio? Sullo sfondo c'è il Ponte San Pietro

Seppur rappresenti solamente la prima di una lunga serie, è una notizia capace di prendersi già il primato assoluto delle cosiddette "bombe estive". All'estate manca ancora qualche mese, ma ci ha pensato l'asse Alzano Lombardo-Ponte San Pietro ad infuocare il mercato: Luca Cavalli potrebbe dire addio alla Virtus Ciserano Bergamo e accasarsi al Ponte San Pietro. Sembrerebbe infatti decisamente calda la pista che porterebbe il tecnico bergamasco a lasciare i rossoblù, sposando dunque la causa blues dove prenderebbe le redini dell'Under 15 Élite. Se tale possibilità dovesse concretizzarsi, come possibile che avvenga visti i risvolti delle ultime settimane, avremmo di fronte un cambio epocale per un tecnico - Luca Cavalli - che ha fatto la storia del calcio lombardo, in particolare della Virtus.

LA CARRIERA DI LUCA CAVALLI

TREVIGLIESE

PONTE SAN PIETRO



OLGINATESE

VIRTUS CISERANO BERGAMO

PONTE SAN PIETRO (?)

Luca Cavalli ai tempi del Ponte San Pietro

RISVOLTI

Tuttavia, la scalata del tecnico bergamasco verso l'olimpo del calcio giovanile - dopo l'esperienza alla Trevigliese - iniziò nel 2010 proprio da Ponte San Pietro. All'allora Pontisola ci rimase fino al 2013, poi 3 anni di Olginatese e infine la Virtus. Quello di Cavalli sarebbe dunque un ritorno a casa, laddove andrebbe a formare un quartetto di allenatori niente male. A lui andrebbe la panchina dell'Under 15, mentre per le altre tre non sembrerebbero esserci particolari dubbi: Pirovano per l'Under 17 (confermato), Scotti per l'Under 14 (confermato) e Gargantini per l'Under 16, anch'esso confermato ma con una posizione ancora da valutare per motivi extra-calcistici (pare esserci qualche dubbio da parte del tecnico per quanto riguarda la logistica).

POSSIBILE STAFF PONTE SAN PIETRO

UNDER 17 : Valerio Pirovano

: Valerio Pirovano UNDER 16 : Giovanni Gargantini*

: Giovanni Gargantini* UNDER 15 : Luca Cavalli

: UNDER 14 : Claudio Scotti

Luca Cavalli ai tempi dell'Olginatese

INDIZI

Se sarà effettivamente addio è presto per dirlo, ma tutti gli indizi portano a pensare che il cambio di casacca possa essere imminente. Sono infatti settimane che Cavalli segue attentamente l'attuale Under 14 del Ponte San Pietro: con il quadrangolare di Cernusco Lombardone a cui ha assistito sabato scorso (21 maggio) sono diventate tre le partite dei 2008 blues visionate. Che sia già al lavoro per formare la prossima corazzata per puntare al titolo? Cosa che non è invece riuscita quest'anno, visto che la sua Virtus ha visto infrangersi i propri sogni di gloria già nei quarti di finali. La sfida di Alzano Lombardo ha infatti visto trionfare l'Alcione, diventata poi la regina dopo la vittoria di misura in finale contro l'Accademia Pavese. Un epilogo inaspettato per una formazione, quella dei 2007 rossoblù, nata e costruita per vincere. Le aspettative erano poi aumentate a dismisura dopo una regular season coi fuocchi: 49 punti in 18 partite, frutto di 16 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. Quest'ultima, guarda caso, proprio contro il Ponte San Pietro.

I NUMERI DELLA STAGIONE