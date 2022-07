Chi è il classe 2009 che brucia le tappe e che giocherà in Élite: Lucchini ha scelto il Lombardia Uno

Un percorso da autentico corridore in grado di bruciare le tappe e di arrivare in anticipo su tutte le pietre miliari del viaggio calcistico che ha intrapreso. Ad appena 13 anni Andrea Lucchini è già uno dei prospetti calcistici più interessanti del panorama giovanile meneghino e, come tale, anche il calciomercato lo ha visto protagonista, con il passaggio al Lombardia Uno dall'Aldini. Classe 2009 e "di stanza" negli Esordienti dell'Aldini, i falchi già nell'ultima stagione lo hanno lanciato nel calcio agonistico, facendolo esordire in Under 14, come ha raccontato lo stesso Andrea: «Mi sono divertito moltissimo giocando con i più grandi....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con