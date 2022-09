Grande rimonta ed episodio da VAR: revocata un'espulsione

Tanto calcio, ma, purtroppo, anche tante polemiche in un Tritium-Seregno - gara finita 2-1 per gli ospiti, in rimonta - che alla prima stagionale ha fatto partire il campionato subito con materiale degno dello storico Processo di Biscardi. La spuntano gli ospiti in rimonta, dopo un primo tempo dominato ma finito in svantaggio. Poi, l'uno-due di inizio ripresa e l'episodio destinato a far discutere a lungo: l'espulsione poi revocata di Guidi subito dopo l'1-1, con lo stesso attaccante ospite che dopo essere stato "graziato" segna l'1-2 appena due minuti dopo. Una situazione che ha sicuramente cambiato la partita, rimasta nelle mani ospiti...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?