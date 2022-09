Enotria, il derby si vince: rossoblù a punteggio pieno e in vetta

Il derby tra Enotria e Cimiano non delude le aspettative e regala una partita accesa e combattuta dal primo all'ultimo minuto; a portarsi a casa i tre punti sono i rossoblù, grazie ai gol di Brugnone e Bonaita. Per gli ospiti, autori di una gara coraggiosa, in gol Russo, uno dei migliori insieme a Pino, autore dell'assist. Sono i padroni di casa a portarsi inizialmente in vantaggio, con il Cimiano che pareggia momentaneamente nella ripresa con Pino. Alla fine è Bonaita, al secondo gol stagionale in due partite, a sigillare il derby e regalare la vittoria all'Enotria, che si porta momentaneamente...

