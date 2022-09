Entra e vota! Arriva il remake della semifinale: sarà conferma o vendetta?

Lo scorso anno in Under 14 sono state protagoniste assolute. L'Alcione, non c'è bisogno di ricordarlo, ha vinto il titolo di Campioni di Lombardia, mentre la Masseroni ha vissuto un'esaltante seconda parte di stagione nei Regionali, prolungando il proprio percorso fino alle semifinali playoff, in cui i bianconeri di Villa si son dovuti arrendere solo, per l'appunto, agli orange e all'acrobazia di Jeremy Villanueva nella semifinale di ritorno. Insomma, un dualismo per certi versi esaltante, perché entrambe le squadre giocavano - e giocano - un calcio propositivo, con giocatori dotati di ottime caratteristiche individuali che in partita si trasformano in duelli uno-contro-uno da non perdere.

Alessio Infrano, diez dei bianconeri

TEMPO DI REMATCH

Domenica, 112 giorni dopo quel 2-1 che spedì l'Alcione in finale di Coppa, sarà il momento per le due squadre di incontrarsi nuovamente. Match atteso? Sicuramente. Esito scontato? Assolutamente no. Perché se è vero che i "nuovi" orange di Calderoli hanno iniziato la stagione con un 7-0 ai danni dell'SC United, è anche vero che la Masseroni ha dato una grande prova di carattere vincendo per 3-1 in trasferta e in rimonta all'esordio stagionale in casa della Solbiatese.

Beniamino Calderoli, tecnico dell'Alcione

Senza contare, poi, che si tratta di uno scontro diretto per il vertice della classifica, zona che è di casa per l'Alcione ma che la Masseroni ha ampiamente dimostrato di poter frequentare, con assoluto merito. Difficile, dunque, fare previsioni, anche perché qualche interprete è cambiato dallo scorso giugno.

LE COSTANTI

Ce ne sarebbero tante, di costanti, da elencare, per entrambe le squadre. In questo caso, ci si soffermerà su due per parte. Appaiate, accomunate, dal ruolo che hanno all'interno del gruppo. E se si parla di gruppo, dunque, non si può non parlare dei condottieri, le figure che si siedono in panchina: Beniamino Calderoli da un lato, Vittorio Villa dall'altra parte. Due tecnici che hanno saputo dare un'impronta molto forte alle proprie squadre e che avevano idee precise per questa stagione, tant'è che si sono riversate in maniera pressoché perfetta - e opposta - sul mercato. L'Alcione ha portato dentro il gruppo quasi una seconda squadra da affiancare e mixare ai profili già presenti, per fare dell'imprevedibilità la propria arma migliore; la Masseroni è intervenuta, invece, in maniera mirata e quasi chirurgica: il volere di Villa era quello di inserire determinate qualità che potessero alzare in maniera precisa il tasso qualitativo dei suoi 2008 in una direzione ben precisa, andando poi a lavorare sul carattere. Carattere che si è visto proprio nella rimonta del primo turno.

Il tecnico della Masseroni, Vittorio Villa

E per le "seconde" - si fa per dire - costanti, bisogna passare al campo, più precisamente al reparto avanzato: casa Masseroni non si può non citare Alessio Infrano, mentre per l'Alcione ovviamente c'è Jeremy Villanueva. Giocatori che si pensava potessero inizialmente partire durante il mercato ma che invece sono rimasti nelle rispettive società con l'intento di provare a raggiungere traguardi storici con la maglia bianconera Alessio, quella color orange per Jeremy. Due giocatori di corsa, di fantasia e di gol, ma anche capaci di mandare in porta i propri compagni. Infrano ha già gonfiato la rete nella prima di campionato, dando il via a quella che poi è stata la rimonta della Masseroni; stride leggermente, invece, l'assenza di Jeremy dal tabellino marcatori dell'esordio stagionale, ma Calderoli non lo vede affatto come un campanello d'allarme, quanto più come uno step di maturità per un ragazzo prontissimo a mettersi al servizio della squadra.

Jeremy Villanueva, fantasista degli orange

IL SONDAGGIO

