Poker a tinte rossoblù, la Virtus continua ad accelerare

Altra grande vittoria della Virtus Ciserano Bergamo sul difficile campo della Real Calepina. La squadra di Luca Cavalli centra così per 4-2 il secondo successo di stagione e mette già in chiaro di essere, per l’ennesimo anno, una delle squadre da battere. Se non forse la squadra da battere. In casa della Real Calepina si esalta capitan Araboni, seguito da uno strepitoso Vho, davvero in giornata di grazia. Ma non sarebbe andata così se nella ripresa anche Donadoni non avesse tolto le castagne dal fuoco siglando il rigore del poker, proprio nel momento migliore della Calepina che stava pericolosamente tornando...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?