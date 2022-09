Sei gol in trasferta e la Virtus nel mirino: il Ponte San Pietro riuscirà a diventare grande?

Sei fantastica: così è intitolata una canzone di Max Pezzali, che i più nostalgici sicuramente ricorderanno. Non sappiamo a chi fosse rivolto quel testo, ma se Max l'avesse scritta la scorsa domenica l'avrebbe sicuramente dedicata al Ponte San Pietro. I blues di Scotti hanno regalato spettacolo a Breno, dove hanno dilagato con 6 gol ai danni dei granata. Un risultato netto che dimostra la forza di una formazione reduce da una stagione in cui ha conquistato la leadership del proprio girone (assieme ai pari età del Caravaggio) e ha poi proseguito il suo cammino trionfale fino alla finale, dove ha dovuto arrendersi ai campioni dell'Alcione. Inevitabili quindi, visti i risultati della scorsa annata, le alte aspettative riposte nella squadra bergamasca.

GOL E DOPPIETTE

Eppure il campionato di Under 15 Élite era iniziato per i ragazzi di Claudio Scotti con un pari casalingo contro il Caravaggio di Tresoldi - con cui, come detto, i blues avevano condiviso la vetta del girone l'anno scorso. Il punto, conquistato in una partita decisa per entrambe le squadre dai subentranti, non aveva lasciato del tutto soddisfatto il tecnico blues, come aveva affermato a fine partita: «C'è ancora da lavorare in mezzo al campo, ci sono sicuramente margini di crescita per cui opereremo in settimana su certi aspetti». Di sicuro il lavoro settimanale è stato proficuo per Scotti e i suoi, visto che in casa del Breno il dominio è stato pressoché totale, come dimostra anche il risultato finale: 1-6. Una prestazione superlativa, riconosciuta anche da Mazzoli, tecnico del Breno, alla fine dei 70 minuti: «C'è da fare i complimenti agli avversari, che si sono dimostrati superiori a noi sia tecnicamente che singolarmente». In effetti l'incontro è stato senza storia, iniziato nel migliore dei modi dai blues e concluso anche meglio, come afferma anche il dirigente Cannella, che parla a nome di Scotti: «La partita si è messa subito in discesa per noi; merito di un'ottima prestazione corale. Era importante vincere questa sfida, soprattutto in trasferta, siamo stati ripagati del pari della prima giornata». Oltre all'ottimo risultato, l'allenatore può rallegrarsi anche del fatto che ben 4 giocatori diversi sono andati a segno, a dimostrazione di un'ottima coesione: un gol a testa lo hanno segnato Adobati e Chiesa (quest'ultimo subentrato nella ripresa), mentre a fare il bis sono stati Mari e Appiani. Speziari ha segnato invece il gol della bandiera per il Breno che, come afferma Mazzoli, deve ripartire «dalla fase difensiva su cui bisognerà lavorare tanto».

UN CAMPIONATO DA PROTAGONISTI

Può invece essere felice della prestazione dei suoi Scotti, contento anche della reazione dopo il pareggio di domenica 18 contro il pur ottimo Caravaggio. Il tecnico non nasconde certo le ambizioni sue e di tutta la squadra, come aveva fatto nel pre-stagione dove comunque non si era sbilanciato troppo affermando: «Sarà comunque complicato replicare i risultati dei 2008 perché ci ritroviamo in un girone come sempre tosto e ben bilanciato». Adesso, dopo la dimostrazione di forza in trasferta, è più difficile nascondere i propri obiettivi, e lo riconosce ancora Cannella, sempre a nome del suo allenatore: «I ragazzi sono cresciuti tanto dall'inizio della preparazione, e stanno acquisendo la consapevolezza di poter essere protagonisti in questo campionato. Teniamo comunque - conclude - un profilo basso ogni domenica ma sempre con in testa la consapevolezza delle nostre potenzialità». Potenzialità che i blues potranno testare già domenica, quando ospiteranno una Mario Rigamonti reduce da un buon pareggio contro l'Uesse Sarnico, a pari punti proprio con il Ponte San Pietro. È già una sfida per i piani alti del girone, sebbene siamo ancora all'inizio, e sicuramente non mancheranno le emozioni sul terreno di gioco e sugli spalti.