Colpaccio Masseroni! La vendetta dei bianconeri arriva in extremis: adesso un altro big match

Era certamente uno dei big match dell'ultimo turno, forse il più atteso perlomeno nel girone A di Under 15 Élite. Masseroni-Alcione portava con sé un carico di aspettative non indifferente, soprattutto perché si trattava del remake della doppia semifinale della scorsa stagione nel post-season della corsa alla Coppa Lombardia di Under 14. In quel caso a trionfare fu l'Alcione di Calderoli, che strappò il pass per la finale poi vinta contro l'Accademia Pavese. Domenica 25, però, ad avere la meglio sono stati i ragazzi in maglia bianconera, che hanno vinto per 3-2 grazie ai gol di Cerutti, Iacometti e a quello in extremis di Mangiarotti, arrivato a pochi istanti dallo scadere e che ha indirizzato definitivamente i tre punti verso casa Masseroni.

SALITA E POI DISCESA

55 secondi. Tanto è bastato alla Masseroni per pensare che la partita con l'Alcione si stesse mettendo malissimo. Perché dopo nemmeno un minuto gli orange si trovano avanti - complice anche un pasticcio difensivo bianconero - con il gol di Madon. Cerutti poi ha pareggiato i conti ma l'Alcione ha avuto un ritorno di fiamma con Fardin: il bomber infatti segna il 2-1 per gli ospiti quando mancava circa un quarto d'ora al triplice fischio. Ultimi minuti, in campo è chiara una cosa: la Masseroni ci crede ancora. Iacometti pareggia nuovamente e al 37' è Mangiarotti che sveste i semplici panni del calciatore per indossare la calzamaglia del supereroe: calcio d'angolo, conclusione di Infrano e deviazione vincente di Gabriele che beffa tutti, gonfia la rete e fa 3-2. Fischio finale e gioia per Villa e tutta la squadra, che vince contro la corazzata in maglia orange e si assesta a punteggio pieno in classifica.

Clicca sull'immagine per accedere alla pagina con risultati, calendario, classifiche e statistiche del girone A

PERCORSI

Una vittoria, questa, che potenzialmente può valere molto più di un +3. Perché se da un lato è importantissimo mettere in cascina già punti per la classifica, è anche vero che la Masseroni ha portato a casa una vittoria di carattere e incredibilmente significativa, che certifica la voglia dei ragazzi di Villa di essere protagonisti in questo campionato d'Élite. E se è vero come è vero che in certi big match la differenza la si fa sui dettagli e sugli episodi, c'è anche da considerare come sia da lodare ed evidenziare la concentrazione dei 2008 di Villa, capaci di restare in partita letteralmente fino all'ultimo momento, aggredendo la gara con le unghie e i denti.

La vittoria della Masseroni, quindi, "rischia" - in senso assolutamente positivo - di avere un peso specifico non di poco conto nel percorso della squadra bianconera, che ovviamente trarrà benzina da questa vittoria. Le parole di Villa a fine partita erano già abbastanza indicative dell'umore della squadra: «Siamo molto contenti perché abbiamo vinto contro una squadra forte che conosciamo tutti e sappiamo di cosa è in grado», ma senza arrivare alle dichiarazioni si può immaginare quanto un traguardo del genere possa, di riflesso, spostare almeno un po' più in là tutte le altre pietre miliari della Masseroni, che da questa settimana certamente può lavorare con una consapevolezza diversa.

ANCORA BIG MATCH

E consapevolezza e benzina - decisamente con addittivo - sono tutti elementi che si potranno riscontrare già nel prossimo incontro, valevole per la terza giornata di campionato. Perché sarò ancora big match e sarà un crocevia già potenzialmente interessante perché le squadre in lizza per il vertice della classifica saranno tutte impegnate in match "di cartello": l'Aldini giocherà in casa della Castellanzese, l'Accademia Inter ospiterà l'Alcione e proprio la Masseroni avrà uno scontro direttissimo contro l'Accademia Pavese: entrambe a punteggio pieno, i bianconeri in caso di vittoria potrebbero mettere altri punti importanti tra loro e le inseguitrici.

L'ultima Masseroni della stagione 2021/2022, nella semifinale di ritorno proprio contro l'Alcione: 2-1 per gli orange in quell'occasione

La squadra di Soresini viene dai due successi contro Solbiatese (3-1) e Castellanzese (2-3), avendo quindi una situazione decisamente simile a quella della Masseroni: il match di questo weekend sarà importante per entrambe le formazioni e Villa vorrà sicuramente dare seguito all'entusiasmo accumulato e sul quale avrà lavorato, per portare a tre la striscia vincente e restare là in cima, dove l'aria è più rarefatta e si riesce a guardare dall'altro tutta la classifica.