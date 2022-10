Gran poker Sarnico: Stefani, Scalvini e un super Bertoletti firmano la prima vittoria

Buona la terza. Serviva urgentemente la vittoria all’Uesse Sarnico per rompere il ghiaccio in questo campionato e la squadra guidata da Matteo Magri l’ha finalmente raggiunta al terzo appuntamento di stagione, grazie al successo suggellato ai danni del Crema per 4-1, dopo un grande crescendo messo in atto sul finale del primo tempo e foriero di ben tre reti in rapida successione. A sbloccarla è un gol pazzesco di Bertoletti, davvero uno specialista su punizione visto che persino nella ripresa lascerà il sigillo con un’altra maledetta che ha chiuso definitivamente i giochi. Poi i sarnicensi hanno arrotondato con Stefani e...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?