L'Alcione torna alla vittoria: Fardin e Villanueva stendono l'Accademia Inter

Non era una partita facile per gli orange, che hanno ancora una volta dimostrato il loro carattere. Accademia Inter-Alcione finisce 2-0 per gli ospiti grazie alle reti di Giulio Fardin nel primo tempo e di Jeremy Villanueva nel secondo: un gol per frazione e squadra che torna ai tre punti dopo il passo falso dello scorso turno in casa della Masseroni. L'Alcione si riprende immediatamente e nel migliore dei modi, grazie agli acuti dei suoi tenori offensivi e alle intuizioni e letture ad hoc del suo allenatore, Beniamino Calderoli. E come se non bastasse, i tre punti arrivano anche in...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?