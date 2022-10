È rossoblù contro bianconeri: vetta condivisa, sarà testa a testa?

Nove punti. Nove punti dopo tre giornate. Nove punti affacciandosi al quarto turno. È il bottino raccolto dalle due squadre prime in classifica nel girone B di Under 15 Élite, ossia Enotria e Brianza Olginatese. Le due squadre allenate rispettivamente da Fabio Leccioli e Marco Caddeo sono, appunto, le uniche due a punteggio pieno, dando anteprima di quello che potrebbe essere un emozionante testa a testa pronto ad esaltare - ed esaltarci - per tutta quanta la stagione. Chiaramente non bisogna escludere automaticamente dai giochi altre protagoniste come l'Ausonia o la Vis Nova - a quota 6 e 7 punti - ma questo primo trittico di partite ha evidenziato quelle che, per il momento, sono le due squadre più informa del raggruppamento, ossia i rossoblù e i bianconeri.

ENOTRIA A PIENI GIRI

O forse no. Perché se la classifica racconta di una squadra che ha segnato ben 11 gol e ne ha subiti appena 2, quello che dice Fabio Leccioli dopo il triplice fischio è sempre stato una costante: questo gruppo può dare di più, molto di più. Ovviamente questo non vuol dire che il tecnico non sia soddisfatto di quello che sta facendo la squadra, anzi. Un primo posto è impossibile da non guardare con una certa soddisfazione negli occhi, soprattutto se arriva dopo partite sentite come il derby vinto contro un Cimiano che ha venduto carissima la pelle, però l'allenatore sa che l'asticella può essere alzata ulteriormente.

Gli 11 titolari mandati in campo da Leccioli in occasione del derby con il Cimiano

Il prossimo impegno sarà determinante per scoprire quanto i 2008 dell'Enotria abbiano la testa sulle spalle. Leccioli ha detto ciò che serve in misura maggiore ai suoi ragazzi è l'umiltà, perché attraverso di essa si può migliorare veramente tanto. Capita a fagiolo, dunque, la partita contro una Folgore Caratese con un solo punto e ansiosa e desiderosa di dare una svolta importante a questo avvio di stagione claudicante. I rossoblù si ritroveranno davanti una squadra sì in difficoltà ma anche affamata e per questo motivo sarà imperativo non abbassare la guardia e cercare i tre punti per mantenere il primo posto in classifica.

BRIANZA OLGINATESE SPRINT

Cinque gol segnati nella prima partita. Poi quattro e poi ancora quattro. Una media di quasi quattro reti e mezzo a gara in questo sprint iniziale. La Brianza Olginatese palesemente non ha paura di nessuno. L'ultima gara, forse la più rappresentativa della forza di questo gruppo, ha visto i ragazzi di Caddeo imporsi per 4-1 su una Cisanese fino a quel momento a punteggio pieno con due vittorie: in formissima, guardando il tabellino, Tommaso Braga che trascina i compagni con una doppietta nel primo tempo che mette definitivamente in discesa la partita per la Brianza Olginatese.

La rosa della Brianza Olginatese il giorno dell'esordio stagionale contro il Manara

E se per l'Enotria un po' tutti si aspettavano un avvio così esplosivo, forse non erano in moltissimi a vedere i brianzoli in testa dopo 210 minuti. Certo, ci si aspettava che Caddeo e ragazzi frequentassero le parti alte della classifica perché un posto nei playoff già prima della partenza era considerato ampiamente alla portata, ma questo segmento di stagione urla forte e chiaro una cosa: non solo Vis Nova, Ausonia e appunto Enotria, c'è anche la Brianza Olginatese. In qualsiasi modo andrà, Caddeo sta portando a casa punti importanti che sicuramente avranno un peso specifico importante nel corso della stagione.

ASPETTANDO LO SCONTRO DIRETTO

Sarà il weekend del 22 e 23 ottobre quello in cui Enotria e Brianza Olginatese si incontreranno per la prima volta in stagione, alla sesta giornata. L'impegno si giocherà in via Cazzaniga, casa dei rossoblù, e fino ad allora la classifica potrebbe cambiare, ma se le due squadre ci arriveranno ancora con il piede premuto a tavoletta sull'acceleratore, è certo che il match sarà già uno snodo importantissimo per i movimenti di classifica.

Fino ad allora, il calendario delle due squadre è il seguente: