Finalmente in gol: il Franciacorta si sblocca e inizia a risalire la china

Il calcio, si sa, è un gioco di squadra: possono esserci individualità, ma senza la coesione di tutti i reparti, fuori e dentro il terreno di gioco, è difficile basarsi sui singoli. Certo è che a volte - ma serve sempre l'appoggio di tutti e 11 i giocatori - il singolo giocatore può decidere il corso di una partita e anche di una stagione. Quest'ultimo non è il caso di cui stiamo parlando, poiché alla terza giornata di campionato è prematuro parlare di un'intera stagione, ma il segnale è comunque forte. Il soggetto è il Franciacorta, che nelle prime due giornate del girone C di Under 15 Élite aveva raccolto solo un punto: non certo il bottino sperato ad inizio stagione ad Adro, visti i risultati e la storia del club granata. Per questo, domenica serviva la svolta. E la svolta è finalmente arrivata.

DIFESA DI FERRO

Nella mattina di domenica è infatti arrivata la prima vittoria per i classe 2008 granata, maturata alla fine di 70 minuti giocati ad alta intensità contro i pari età del Mapello, reduci dalla netta vittoria della seconda giornata ai danni della Voluntas Montichiari, sconfitta per 5-1. Anche alla luce di questa premessa, il 2-0 finale per il Franciacorta vale doppio, in una partita, a detta dello stesso tecnico granata Romanini, equilibrata. Così l'allenatore a fine partita: «Noi siamo stati bravi ad aspettare e a ripartire, ho visto un ottimo lavoro difensivo, abbiamo messo la giusta cattiveria là dietro per restare solidi e colpire sui ribaltamenti di fronte». In effetti, a livello difensivo, il club di Adro ha ampiamente dimostrato tutta la sua solidità difensiva, sia nella partita di domenica dove ha mantenuto la rete inviolata nonostante i gialloblù arrivassero da una manita senza storia, sia nelle prime due giornate in cui i granata avevano incassato un solo gol, in casa dello Scanzorosciate, a opera di Volpe.

SVOLTA IN ATTACCO

A fare da contraltare a questo dato difensivo, c'è da segnalare che nei primi due turni il Franciacorta non era riuscito a sbloccarsi a livello di marcature. Un famoso allenatore diceva: «L'attacco fa vendere i biglietti, ma la difesa fa vincere le partite». Eppure non è sempre così, ed era anche il caso della squadra bresciana, che però domenica ha finalmente trovato la via del gol. Che passa, in entrambi i casi, dai piedi di Leonardo Compagnucci, attaccante granata classe 2008, che di fronte al pubblico di casa ha deciso il match già nel primo tempo, con una doppietta che arriva nel giro di 7 minuti. Un bis fondamentale, che fa gioire il Franciacorta, sebbene entrambe le reti siano state in realtà un lavoro di tutta la squadra, la quale ha lavorato bene in difesa e in costruzione di gioco per fare arrivare la sfera tra i piedi di Compagnucci, che ha il merito di svoltarla con freddezza e precisione. Felice dei suoi il tecnico Romanini: «Abbiamo ancora tanto da lavorare, è vero. Ma finalmente torniamo a casa felici e con 3 punti». Il lavoro è tanto, la stagione è ancora lunga, ma finalmente il Franciacorta si è sbloccato, grazie a tutta la squadra e in particolare a Leonardo Compagnucci. Che sarà chiamato a segnare ancora, già nella trasferta di domenica a Villa D'Almè, in cui i granata affronteranno un Villa Valle a pari punti, ovvero 4, in cerca anch'esso di risalire una classifica ancora apertissima.