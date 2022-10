Masseroni specialista di rimonte: Infrano conduce i bianconeri alla remuntada sull'Accademia Inter

Sveglia. «Orologio fornito di un meccanismo di suoneria che può essere regolato in modo da entrare in azione a un'ora prefissata», la definizione sul vocabolario. Ancora: «Interruzione del sonno». Tutte spiegazioni giuste, ovviamente. Tutte spiegazioni, però, che nel calcio possono assumere un altro significato. «Stavamo giocando bene, ma il gol subito per noi è stato una sveglia», ha detto Vittorio Villa parlando di Masseroni-Accademia Inter, gara terminata 4-1 in favore dei bianconeri. Appunto, i nerazzurri erano andati in vantaggio con Agati dopo nemmeno dieci minuti, ma il gol ha in qualche modo ravvivato la manovra di una Masseroni che, appunto,...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?